Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Сельта» — «Депортиво»
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Защитник сборной Австрии Стронг получил тяжёлую травму в матче со Швейцарией

Защитник сборной Австрии Стронг получил тяжёлую травму в матче со Швейцарией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Защитник сборной Австрии Стивен Стронг получил серьёзную травму колена в матче группового этапа чемпионата мира со сборной Швейцарии (3:2 ОТ).

В середине второго периода при счёте 2:0 в пользу швейцарцев Стронга грубо атаковал нападающий Свен Андригетто. Удар в колено получился очень сильным: покинуть лёд пострадавший смог только на носилках, а Андригетто получил штраф до конца игры и может быть дисквалифицирован на несколько игр.

Как сообщает обозреватель Kleine Zeitung Мартин Кендлер, у Стронга подозрение на разрыв боковых связок колена — восстановление после такой травмы может занять несколько месяцев.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2018: Швейцария только в овертайме сумела одолеть Австрию
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент