Защитник сборной Австрии Стронг получил тяжёлую травму в матче со Швейцарией

Защитник сборной Австрии Стивен Стронг получил серьёзную травму колена в матче группового этапа чемпионата мира со сборной Швейцарии (3:2 ОТ).

В середине второго периода при счёте 2:0 в пользу швейцарцев Стронга грубо атаковал нападающий Свен Андригетто. Удар в колено получился очень сильным: покинуть лёд пострадавший смог только на носилках, а Андригетто получил штраф до конца игры и может быть дисквалифицирован на несколько игр.



Как сообщает обозреватель Kleine Zeitung Мартин Кендлер, у Стронга подозрение на разрыв боковых связок колена — восстановление после такой травмы может занять несколько месяцев.

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