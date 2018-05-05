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Коробов: белорусам хочется в плей-офф, но надо работать, чтобы остаться в элите

Коробов: белорусам хочется в плей-офф, но надо работать, чтобы остаться в элите
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Защитник сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Коробов подвёл итоги матча чемпионата мира, в котором его команда крупно проиграла французам (2:6).

«Тяжеловато было после первого периода, мы не успевали за французами. Как и вчера, нас подвели индивидуальные ошибки. У них есть Да Коста, а остальные — работяги, которые бьют и бегут. Французы после разгрома от России были злыми. Чтобы выходить в четвертьфинал, нам надо было выигрывать. Очень хочется попасть в плей-офф, но теперь нам надо работать, чтобы сохранить место в элите. Костициных нам не хватает, они бы помогли нам в большинстве, у них есть тонкий пас. Но мы сражаемся тем составом, который есть», — сказал Коробов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Сборная Беларуси крупно проиграла команде Франции на ЧМ-2018 по хоккею
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