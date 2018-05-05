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Льюис: не ожидали такого результата в матче с Францией, что-то пошло не так

Льюис: не ожидали такого результата в матче с Францией, что-то пошло не так
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвёл итоги матча чемпионата мира, в котором его команда крупно проиграла французам (2:6).

«Конечно, мы не ожидали такого результата. Мы были сосредоточены на результате, но в итоге что-то пошло не так. Мы ещё перед игрой говорили хоккеистам, что надо фокусироваться на каждом моменте. Выпускать в воротах Кульбакова с первых минут — это мой личный выбор. Я видел, как он играл на предсезонке, как готовился. Совершал по 40 сейвов за игру. Хотели дать ему шанс.

Мы проигрывали много борьбы один в одного. Стараемся играть по системе, но когда защитник упускает нападающего — это не ошибка системы, а индивидуальная ошибка. У нас много молодых игроков, которые ошибаются.

Перед матчем с Россией внесём изменения в подготовку. Нужно работать, Россия — команда непростая, мы вчера смотрели на неё. Так много классных исполнителей! Ребята будут биться от начала до конца, несмотря на результаты предыдущих матчей.

В сегодняшней игре нас очень сильно разочаровал третий гол. Я сегодня не говорил с командой после игры. Хотел, чтобы это сделали наш капитан, наши лидеры. Они должны сплотить команду вокруг себя», — передаёт слова Льюиса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Сборная Беларуси крупно проиграла команде Франции на ЧМ-2018 по хоккею
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