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Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 6 мая: второй матч сборной России

Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 6 мая: второй матч сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

6 мая, в третий игровой день чемпионата мира по хоккею 2018 года, состоятся шесть матчей. В Копенгагене встретятся сборные России и Австрии, Швеции и Чехии, Словакии и Швейцарии, а в Хернинге померятся силами сборные Южной Кореи и Канады, Германии и Норвегии, а также Латвии и Финляндии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

13:15 (мск). Группа А. Австрия — Россия

ЧМ-2018
06 мая 2018, воскресенье. 13:15 МСК
Австрия
Россия

13:15. Группа В. Южная Корея — Канада

ЧМ-2018
06 мая 2018, воскресенье. 13:15 МСК
Южная Корея
Канада

17:15. Группа А. Швеция — Чехия

ЧМ-2018
06 мая 2018, воскресенье. 17:15 МСК
Швеция
Чехия

17:15. Группа B. Германия — Норвегия

ЧМ-2018
06 мая 2018, воскресенье. 17:15 МСК
Германия
Норвегия

21:15. Группа А. Словакия — Швейцария

ЧМ-2018
06 мая 2018, воскресенье. 21:15 МСК
Словакия
Швейцария

21:15. Группа B. Латвия — Финляндия

ЧМ-2018
06 мая 2018, воскресенье. 21:15 МСК
Латвия
Финляндия

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