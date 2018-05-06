Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 6 мая: второй матч сборной России

6 мая, в третий игровой день чемпионата мира по хоккею 2018 года, состоятся шесть матчей. В Копенгагене встретятся сборные России и Австрии, Швеции и Чехии, Словакии и Швейцарии, а в Хернинге померятся силами сборные Южной Кореи и Канады, Германии и Норвегии, а также Латвии и Финляндии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».



13:15 (мск). Группа А. Австрия — Россия

13:15. Группа В. Южная Корея — Канада

17:15. Группа А. Швеция — Чехия

17:15. Группа B. Германия — Норвегия

21:15. Группа А. Словакия — Швейцария

21:15. Группа B. Латвия — Финляндия

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