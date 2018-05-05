Ахо: сборная Финляндии получила уверенность в себе, но мы должны улучшаться

20-летний нападающий сборной Финляндии Себастьян Ахо подвёл итоги победного матча со сборной Южной Кореи (8:1), в котором он оформил дубль, а также записал на свой счёт две голевые передачи.

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«Всякий раз, когда вы завершаете матч победой, тем более столь крупной, вы получаете уверенность в себе и хорошее настроение. Сегодня мы здорово начали и не сбавляли 60 минут всей командой. Я думаю, что наша игра была нормального качества. Хороший опыт, но в любом случае всё ещё есть чувство неудовлетворённости. Мы должны всё время улучшаться.

Понравилось играть в звене с Савинайненом, он универсальный игрок, очень хорош физически, силён в углах площадки. Курри, Селянне и Койву набирали очки в 20 матчах чемпионатов мира? Не думаю о таких рекордах. Упомянуть таких людей в одном предложении — этого уже много», — приводит слова Ахо издание Iltalehti.

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