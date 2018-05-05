Сборная Финляндии разгромила Южную Корею на чемпионате мира по хоккею

Сборная Финляндии выиграла свой стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. «Суоми» во встрече группы B крупно переиграли команду Южной Кореи – 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018



Дублем в составе финнов отметился Себастьян Ахо, ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Теуво Терявяйнен, Вели-Матти Савинайнен, Маркус Нутиваара, Саку Мяэналанен, Каспери Капанен и Янне Песонен. Южнокорейская команда ответила голом Майкла Свифта.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»