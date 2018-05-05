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Сборная Финляндии разгромила Южную Корею на чемпионате мира по хоккею

Сборная Финляндии разгромила Южную Корею на чемпионате мира по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Финляндии выиграла свой стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. «Суоми» во встрече группы B крупно переиграли команду Южной Кореи – 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Дублем в составе финнов отметился Себастьян Ахо, ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Теуво Терявяйнен, Вели-Матти Савинайнен, Маркус Нутиваара, Саку Мяэналанен, Каспери Капанен и Янне Песонен. Южнокорейская команда ответила голом Майкла Свифта.

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ЧМ-2018
05 мая 2018, суббота. 17:15 МСК
Финляндия
8 : 1
2:0, 3:1, 3:0
Южная Корея
1:0 – Ахо (Терявяйнен, Риикола) – 03:41 (4x5), 2:0 – Терявяйнен (Ахо) – 05:55 (4x5), 3:0 – Ахо (Рантанен, Терявяйнен) – 28:46 (5x4), 4:0 – Савинайнен (Ахо) – 32:21 (5x5), 4:1 – Свифт (Радунске) – 33:00 (5x5), 5:1 – Нутиваара (Песонен) – 38:52 (4x5), 6:1 – Мяэналанен (Песонен, Анттила) – 46:01 (5x5), 7:1 – Капанен (Рантанен) – 47:16 (5x5), 8:1 – Песонен (Мяэналанен, Анттила) – 53:51 (5x5)
Финляндия установила рекорд чемпионатов мира, забросив 3 шайбы в меньшинстве
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