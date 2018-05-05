Сборная Финляндии разгромила Южную Корею на чемпионате мира по хоккею

Сборная Финляндии выиграла свой стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. «Суоми» во встрече группы B крупно переиграли команду Южной Кореи – 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
Дублем в составе финнов отметился Себастьян Ахо, ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Теуво Терявяйнен, Вели-Матти Савинайнен, Маркус Нутиваара, Саку Мяэналанен, Каспери Капанен и Янне Песонен. Южнокорейская команда ответила голом Майкла Свифта.
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Финляндия установила рекорд чемпионатов мира, забросив 3 шайбы в меньшинстве