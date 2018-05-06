Евгений Кузнецов набрал 11-е очко в Кубке Стэнли-2018

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей в пятой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (2:1, после первого периода).

Российский форвард помог реализовать большинство защитнику Джону Карлсону на 19-й минуте первого периода и сравнять счёт в матче. Вторым ассистентом стал нападающий «Кэпиталз» Ти Джей Оши. Всего на счету Кузнецова в нынешнем плей-офф стало 11 (5+6) очков в 11 матчах.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».