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Сидни Кросби вышел на 2-е место в истории «Питтсбурга» по голам в Кубке Стэнли

Сидни Кросби вышел на 2-е место в истории «Питтсбурга» по голам в Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой в пятой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, идёт второй период).

Капитан «Питтсбурга» удачно подправил шайбу после броска Фила Кессела. Эта шайба стала для Кросби 66-й в клубной карьере. 30-летний нападающий вышел второе место в истории «Питтсбурга» по голам в Кубке Стэнли, побив результат Яромира Ягра (65). Рекорд принадлежит Марио Лемье (76).

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

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