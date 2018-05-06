Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Виннипег» разгромил «Нэшвилл» и вышел вперёд в серии

«Виннипег» разгромил «Нэшвилл» и вышел вперёд в серии
Хоккей / НХЛ

В пятом матче полуфинальной серии Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на домашней площадке принимал «Виннипег Джетс» и уступил — 2:6 (0:0, 2:4, 0:2). Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Джетс».

Основные события встречи развернулись во второй половине второго периода, когда за 10 минут команды забросили 6 шайб. У «Виннипега» отличились Пол Штястны, Дастин Бафлин и Кайл Коннор, оформивший дубль. У хозяев шайбы на свой счёт записали Янник Вебер и Райан Джохансен. В третьем периоде хоккеисты «Джетс» продолжили наступательный порыв и забросили ещё две шайбы усилиями Марка Шайфли и Мэтью Перро.

Следующий матч пройдёт в Виннипеге 8 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
06 мая 2018, воскресенье. 04:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
2 : 6
0:0, 2:4, 0:2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Штястны (Лайне, Элерс) – 27:44 (5x5), 1:1 – Вебер – 31:08 (5x5), 1:2 – Коннор (Уилер, Шайфли) – 32:30 (5x5), 1:3 – Бафлин (Танев, Лаури) – 34:35 (5x5), 1:4 – Коннор (Уилер, Бафлин) – 37:01 (5x5), 2:4 – Джохансен – 37:59 (4x5), 2:5 – Шайфли (Коннор, Уилер) – 40:28 (5x5), 2:6 – Перро (Элерс) – 46:23 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент