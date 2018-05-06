«Виннипег» разгромил «Нэшвилл» и вышел вперёд в серии

В пятом матче полуфинальной серии Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на домашней площадке принимал «Виннипег Джетс» и уступил — 2:6 (0:0, 2:4, 0:2). Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Джетс».

Основные события встречи развернулись во второй половине второго периода, когда за 10 минут команды забросили 6 шайб. У «Виннипега» отличились Пол Штястны, Дастин Бафлин и Кайл Коннор, оформивший дубль. У хозяев шайбы на свой счёт записали Янник Вебер и Райан Джохансен. В третьем периоде хоккеисты «Джетс» продолжили наступательный порыв и забросили ещё две шайбы усилиями Марка Шайфли и Мэтью Перро.



Следующий матч пройдёт в Виннипеге 8 мая.