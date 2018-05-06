Кросби: «Питтсбург» понимает сложившуюся ситуацию в серии с «Вашингтоном»

Капитан и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби подвёл итоги матча с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6), после которого его команда находится в шаге от вылета из плей-офф Кубка Стэнли, проигрывая в серии до четырёх побед со счётом 2-3.

«Все понимают сложившуюся ситуацию. Уже невозможно что-либо изменить, поэтому отправляемся на решающий матч сфокусированными именно на нём. Надо выигрывать следующий матч и дойти до игры номер семь. У «Питтсбурга» в данный момент такие мысли. У нас много хорошего в игре, чтобы добиться успеха. Нам просто самим нужно убедиться, поверить в себя, что мы способны продолжать идти дальше, продолжать играть на том же уровне, в том же ключе», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.