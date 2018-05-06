3 очка Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Питтсбург»

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду переиграл «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли со счётом 6:3. Счёт в серии стал 3-2 в пользу подопечных Барри Тротца, которых отделяет одна победа от выхода в финал Восточной конференции.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте стартового отрезка после точного броска защитника «Пингвинз» Джейми Олексяка, для которого эта шайба стала первой в карьере в плей-офф. Игрокам «Вашингтона» удалось перевернуть ход встречи в самом конце первого периода, когда с интервалом в 33 секунды отличились защитник Джон Карлсон и нападающий Бретт Коннолли. Старт второго периода остался за «Питтсбургом»: Сидни Кросби сравнял счёт, а Патрик Хёрнквист вывел гостей вперёд. Однако в дальнейшем успех праздновали только хозяева. В третьем периоде отличились Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Ти Джей Оши и Ларс Эллер.

Кузнецов стал главным героем матча, набрав 3 (1+2) очка. В активе капитана «столичных» Александра Овечкина и нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина по одной результативной передаче. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «+2».