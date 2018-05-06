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3 очка Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Питтсбург»

3 очка Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Питтсбург»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду переиграл «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли со счётом 6:3. Счёт в серии стал 3-2 в пользу подопечных Барри Тротца, которых отделяет одна победа от выхода в финал Восточной конференции.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте стартового отрезка после точного броска защитника «Пингвинз» Джейми Олексяка, для которого эта шайба стала первой в карьере в плей-офф. Игрокам «Вашингтона» удалось перевернуть ход встречи в самом конце первого периода, когда с интервалом в 33 секунды отличились защитник Джон Карлсон и нападающий Бретт Коннолли. Старт второго периода остался за «Питтсбургом»: Сидни Кросби сравнял счёт, а Патрик Хёрнквист вывел гостей вперёд. Однако в дальнейшем успех праздновали только хозяева. В третьем периоде отличились Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Ти Джей Оши и Ларс Эллер.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
06 мая 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
6 : 3
2:1, 0:2, 4:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Олексяк (Брассар, Шульц) – 02:23 (5x5), 1:1 – Карлсон (Кузнецов, Оши) – 18:22 (5x4), 2:1 – Коннолли (Врана, Эллер) – 18:55 (5x5), 2:2 – Кросби (Кессел, Шульц) – 24:43 (5x4), 2:3 – Хёрнквист (Малкин, Кессел) – 27:45 (5x4), 3:3 – Кузнецов (Врана, Нисканен) – 40:52 (5x5), 4:3 – Врана (Овечкин, Кузнецов) – 55:22 (5x5), 5:3 – Оши – 58:29 (en), 6:3 – Эллер – 59:54 (en)

Кузнецов стал главным героем матча, набрав 3 (1+2) очка. В активе капитана «столичных» Александра Овечкина и нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина по одной результативной передаче. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «+2».

Овечкин набрал 14-е очко в плей-офф, Кузнецов — 13-е
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