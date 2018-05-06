Овечкин: Холтби — настоящая стена, его игра придаёт «Вашингтону» уверенность

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в пятом матче серии с «Питтсбург Пингвинз» (6:3, 3-2).



«Гол Враны был важнейшим, но мы неплохо давили и до этого. Кузнецов здорово забил. Борьба в нашей серии очень плотная, один бросок — и судьба матча поворачивается в другую сторону. Хотелось бы отметить и нашего вратаря Брэйдена Холтби, сейчас он просто невероятно играет. Настоящая стена. Когда он так действует, то это придаёт нам большую уверенность», — передаёт слова Овечкина NBC Sports.

«Осталась одна игра!» Овечкин и Кузнецов в шаге от исторической победы «Мы не будем отстоем в этом году» — Овечкин говорил это ещё осенью.