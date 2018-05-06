Кэссиди: «Бостону» надо лучше начинать матчи с «Тампой», у игроков это в головах

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди прокомментировал ход серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг», в которой его команда уступает со счётом 1-3. Ещё ни разу в своей истории «Брюинз» не удавалось победить в серии при таком отставании от соперника.

«Если бы у меня был лёгкий ответ, мы бы легко договорились с командой, как начинать матчи лучше. Возможно, сейчас это уже сидит в наших головах. Игроки спрашивают себя: «Должен ли я быть в этом месте на льду?» вместо того, чтобы просто играть. Мне кажется, что нам поможет владение шайбой. Энергия на старте есть у всех. Пара качественных владений в начале и энергичный форчек в первой смене для всех звеньев может стать ответом», — заявил Кэссиди.