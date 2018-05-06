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Форвард «Филадельфии» Раффль заменит у Австрии выбывшего защитника Стронга

Форвард «Филадельфии» Раффль заменит у Австрии выбывшего защитника Стронга
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Защитник сборной Австрии Стивен Стронг получил серьёзную травму колена в матче группового этапа чемпионата мира со сборной Швейцарии (3:2 ОТ), из-за которой пропустит остаток первенства.

В середине второго периода при счёте 2:0 в пользу швейцарцев Стронга грубо атаковал нападающий Свен Андригетто, за что получил дисквалификацию на один матч.

Официальный сайт ИИХФ информирует, что на освободившееся место в составе сборной Австрии прибудет нападающий «Филадельфии Флайерз» Михаэль Раффль. Ожидается, что форвард прилетит в Данию сегодня, 6 мая, и сыграет в одном из ближайших матчей мирового первенства.

Защитник сборной Австрии Стронг получил тяжёлую травму в матче со Швейцарией
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