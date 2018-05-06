Гомоляко: два разгрома не расслабят сборную. Франция и Австрия – не раздражитель

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко прокомментировал результат матча сборной России по хоккею с командой Австрии (7:0) на чемпионате мира — 2018 по хоккею.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

«То, что третье звено пока в тени, опасений не вызывает. Во-первых, соперники не такие сильные. Во-вторых, хорошо, что в нашей команде каждую игру какая-то пятёрка выделяется, значит, у нас полноценная команда. Состав практически равный. Надеюсь, в следующей игре третье, четвёртое звено выстрелит. И так потихонечку подберёмся к плей-офф, а там уже, надеюсь, все будут забивать.

О Дацюке, наверное, разговаривать не стоит. Волшебник, человек с четырьмя глазами, если не больше. Большущий мастер, уникальный человек, таких мало рождается. Первая тройка пыталась играть слишком красиво? Да нет, хорошо играли, зрителям нравится. В третьем периоде уже были шероховатости, когда наши начали академично играть – больше передерживать, играть в пас, Паша выходил один на один. Была бы какая-то другая игра, с серьёзной командой, думаю, он попытался бы бросить или сделать улитку назад. 7:0, и лезть на ворота в таких ситуациях не стоит. Сейчас надо настраиваться на белорусов, какая бы там команда ни была, это уже другая игра, другой день.

Не думаю, что два разгрома расслабят команду. Наши готовились к этим играм, понимают, что Франция и Австрия – не раздражитель. Не может быть эйфории от победы над такими сборными. У нас очень сильная команда, не надо забывать, что мы олимпийские чемпионы.

Было немного расхлябанности в некоторых моментах. В защите Гавриков чуть-чуть передержал, соперник вышел «два в одного», Киселевич спас. Мы лишние передачи в атаке начали делать, когда можно забить. Это, наверное, от успокоенности от счёта. Я параллельно смотрел канадскую игру, там вообще непонятно что делали. Забили 10 голов и такой ерундой занимались.

Гусев готовится по индивидуальному плану, думаю, он будет важен в играх на вылет. Его планомерно подведут к играм плей-офф, где-то через две игры он уже выйдет, будет играть, к плей-офф наберёт хорошую форму», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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