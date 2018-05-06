20-летний форвард Финляндии Себастьян Ахо два матча подряд забил в меньшинстве

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Себастьян Ахо сумел два матча подряд отличиться в меньшинстве в матчах чемпионата мира по хоккею — 2018.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Во вчерашнем матче с командой Южной Кореи (8:1) 20-летний нападающий «Каролины Харрикейнз» открыл счёт, когда финны играли вчетвером против пятерых соперников. В сегодняшней встрече со сборной Латвии (5:0, идёт второй период) Ахо оформил дубль. Себастьян забросил шайбу в середине второго периода при игре в меньшинстве.

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