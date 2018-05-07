«Вегас», победив «Сан-Хосе», повторил достижение НХЛ сезона-1967/68

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась поражением хозяев со счётом 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). Эта победа позволила «Голден Найтс» выйти в финал конференции, одержав победу в серии со счётом 4-2.

Подопечные Жерара Галлана стали второй командой в истории Национальной хоккейной лиги, кому удалось выиграть две серии плей-офф в дебютный сезон. Первой командой с таким достижением стал «Сент-Луис Блюз», в сезоне-1967/68 нанёсший поражения «Филадельфии Флайерз» (4-3) и «Миннесоте Норт Старз» (4-3).

В финале Западной конференции «Вегас» встретится с победителем пары «Виннипег Джетс» — «Нэшвилл Предаторз» (3-2).