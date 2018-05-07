Нападающий «Сан-Хосе» Янник Хансен согласился сыграть на ЧМ-2018

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Янник Хансен согласился сыграть за сборную Дании на домашнем чемпионате мира, информирует Hockey Sverige.

В минувшем сезоне 32-летний форвард забросил 2 шайбы и сделал 12 результативные передачи в 46 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+2». В плей-офф участия не принимал. За карьеру в НХЛ Хансен провёл 626 матчей, в которых набрал 256 (109+147) очков.

Мировое первенство 2018 года станет для Хансена седьмым в карьере. В 37 матчах предыдущих чемпионатов мира на его счету 16 (8+8) очков.

Ранее стало известно о согласии выступить на домашнем чемпионате мира другого форварда «акул» Миккеля Бёдкера.