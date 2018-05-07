Лучшие сейвы третьего игрового дня чемпионата мира — 2018

Официальный канал ЧМ-2018 в YouTube опубликовал пятёрку лучших сейвов третьего игрового дня чемпионата мира — 2018 в Дании.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2018

В топ-5 вошли сейвы голкипера Германии Тимо Пильмайера в игре с Норвегией (4:5 Б), вратаря Норвегии Хенрика Хёукеланда в матче с Германией (5:4 Б), вратаря Марека Чильяка в игре со Швейцарией (0:2), голкипера Рето Берры в матче со Словакией (2:0) и вратаря Вилле Хуссо во встрече с Латвией (8:1).

Посмотреть видео также можно на официальном канале ЧМ-2018 в YouTube.