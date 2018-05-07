«Барыс» заключил новый контракт с Дамиром Рыспаевым

«Барыс» заключил новый контракт с защитником Дамиром Рыспаевым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер (КХЛ/ВХЛ) и заключено на два сезона.

В минувшем сезоне хоккеист принял участие в двух матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+1». Всего за карьеру в КХЛ 23-летний защитник сыграл 25 матчей, в которых не набрал очков и заработал показатель полезности «-1» при 194 штрафных минутах.

Ранее сообщалось, что клуб из Астаны сделал квалификационные предложения Рыспаеву и ещё пяти игрокам.