Защитник Дмитрий Воробьёв перешёл в хабаровский «Амур»

Экс-защитник тольяттинской «Лады» Дмитрий Воробьёв подписал контракт с хабаровским «Амуром», информирует KHL Media Team. Соглашение с 32-летним хоккеистом подписано на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате Воробьёв принял участие в 50 матчах, сумев записать в свой актив 9 (2+7) очков при показателе полезности «-11» и 20 минутах штрафного времени.



Ранее защитник выступал за «Салават Юлаев», «Адмирал», «Авангард», СКА, «Динамо» и «Торпедо».



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