Илья Ковальчук вместе с Плющенко посетил инаугурацию Владимира Путина

Нападающий Илья Ковальчук посетил инаугурацию президента России Владимира Путина, который заступил на новый президентский срок. Хоккеист выложил в своём «инстаграме» фотографию с церемонии, на которой он запечатлён вместе с легендарным фигуристом, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.



Напомним, Ковальчук не стал продлевать контракт с петербургским СКА и планирует уехать в Национальную хоккейную лигу. От участия в ЧМ-2018 форвард отказался.

Посмотреть фото можно также в официальном «инстаграме» Ильи Ковальчука.