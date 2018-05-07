Статистика второго периода матча Россия — Беларусь на ЧМ по хоккею—2018

Закончился второй период матча группового этапа чемпионата мира—2018, в котором между собой встретились сборные России и Беларуси. После 40 минут игры россияне лидируют в счёте — 4:0, заброшенные шайбы в свой актив записали Максим Шалунов, Илья Каблуков и Павел Дацюк, оформивший дубль.



Статистика второго периода матча Россия — Беларусь:



Голы: 3-0

Броски: 10-6

Вбрасывания: 8-8

Штраф: 0-2

Реализация — 1-0.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

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