Статистика второго периода матча Россия — Беларусь на ЧМ по хоккею—2018

Закончился второй период матча группового этапа чемпионата мира—2018, в котором между собой встретились сборные России и Беларуси. После 40 минут игры россияне лидируют в счёте — 4:0, заброшенные шайбы в свой актив записали Максим Шалунов, Илья Каблуков и Павел Дацюк, оформивший дубль.
Статистика второго периода матча Россия — Беларусь:
Голы: 3-0
Броски: 10-6
Вбрасывания: 8-8
Штраф: 0-2
Реализация — 1-0.
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