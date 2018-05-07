Капризов — о 6:0 с Беларусью: семь не забили, нужно работать и прибавлять

Нападающий сборной России Кирилл Капризов подвёл итоги встречи с Беларусью (6:0) на ЧМ-2018.



«Почему только 6:0? Не забили, надо работать, прибавлять. Первый период, наверное, был самым тяжёлым на турнире. Белорусы хорошо играли, прессинговали, попали в штангу. Вязкая игра была. Хорошо, что не пропустили и свои голы забили. Все понимают, что главные матчи нас ждут впереди. Далеко не загадываем, идём от матча к матчу. Стараюсь получать удовольствие от игры — это самое главное.



Мало болельщиков на трибунах? Я бы не сказал, их было хорошо слышно», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.