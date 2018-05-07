Генменеджер Чехии: Гертла не будет на ЧМ, Крейчи и Пастрняк ждут медобследования

Генеральный менеджер сборной Чехии Иржи Фишер рассказал, какие игроки могут усилить его команду на чемпионате мира–2018. На ЧМ могут приехать форварды «Бостон Брюинз» Давид Крейчи и Давид Пастрняк.



«В среду в Бостоне пройдёт медицинское обследование игроков. Мы заинтересованы в Давиде Пастрняке и Давиде Крейчи, они дали предварительное согласие на участие в ЧМ, но всё будет зависеть от результатов обследования. Томаш Гертл отказался сразу и не приедет на чемпионат мира», — приводит слова специалиста официальный «твиттер» чешской федерации хоккея.