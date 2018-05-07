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США — Германия — 3:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

США — Германия — 3:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная США оказалась сильнее команды Германии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 3:0. Американская сборная выиграла все три матча на турнире в Дании, команда Германии проиграла все три встречи.

В составе сборной США заброшенными шайбами сумели отметиться Патрик Кейн, Дерек Райан и Алекс Дебринкэт, сухой матч провёл голкипер Кейт Кинкейд.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Посмотреть видеообзор встречи также можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

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