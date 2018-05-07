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Сборная Канады забросила семь шайб Дании на ЧМ по хоккею–2018

Сборная Канады забросила семь шайб Дании на ЧМ по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Канады одержала разгромную победу над командой Дании в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 7:1. Канадская сборная выиграла два матча из трёх на турнире, датчанам удалось победить в одной игре.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Джош Бейли, Аарон Экблад, Джордан Эберле, Райан О`Райлли, Тайсон Джост и Райан Нюджент-Хопкинс, оформивший дубль. Единственный гол в составе датчан забил Йеспер Йенсен.

ЧМ-2018
07 мая 2018, понедельник. 21:15 МСК
Канада
7 : 1
2:0, 3:0, 2:1
Дания
1:0 – Бейли (Барзал, Шенн) – 08:25 (5x4), 2:0 – Экблад (Макдэвид, Шварц) – 11:57 (5x5), 3:0 – Эберле (Макдэвид, Парэйко) – 24:16 (5x4), 4:0 – О'Райлли (Бейли, Шенн) – 26:53 (5x5), 5:0 – Ньюджент-Хопкинс – 27:17 (5x5), 6:0 – Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Шабо) – 46:43 (5x5), 6:1 – Йенсен (Лауридсен) – 51:53 (5x5), 7:1 – Джост (Нурс) – 58:10 (5x5)

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

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