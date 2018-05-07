Сборная Канады забросила семь шайб Дании на ЧМ по хоккею–2018

Сборная Канады одержала разгромную победу над командой Дании в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 7:1. Канадская сборная выиграла два матча из трёх на турнире, датчанам удалось победить в одной игре.
Заброшенные шайбы на свой счёт записали Джош Бейли, Аарон Экблад, Джордан Эберле, Райан О`Райлли, Тайсон Джост и Райан Нюджент-Хопкинс, оформивший дубль. Единственный гол в составе датчан забил Йеспер Йенсен.
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