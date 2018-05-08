Кузнецов: забил победный гол — эти ощущения трудно передать, невероятные эмоции

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал выход своей команды в финал Восточной конференции. Кузнецов стал автором победной шайбы в шестом матче серии второго раунда с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ, 4-2).

«Когда у вас нет одного из хоккеистов, то вы пытаетесь перегруппировать силы. Словом, мы играем за Тома Уилсона, который отстранён, для нас он очень важный игрок. В прошлом году, когда у «Питтсбурга» не было Кросби, они выиграли у нас. А сегодня вечером выиграли мы. Хорошо ли, что будет два дня отдыха и нет необходимости играть седьмой матч? Да у меня жена в отпуске. Хотя это и не важно, я же здесь. Я испытываю невероятные эмоции. Забил победный гол — эти ощущения трудно передать», — цитирует Кузнецова Washington Post.

Видео победного гола можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.