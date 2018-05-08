Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф, определив тройку главных звёзд. информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой дня признан нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Виннипег Джетс» (4:0, 3-3 в серии).

Второй звездой стал российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, ставший автором победной шайбы в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ, 4-2).

Замкнул тройку лучших вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, отразивший 34 броска во встрече с «Виннипегом».