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Пушков — об уходе Льюиса: он пожелал удачи, больше разговора не было

Пушков — об уходе Льюиса: он пожелал удачи, больше разговора не было
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Новый главный тренер сборной Беларуси Сергей Пушков прокомментировал перемены в тренерском штабе национальной команды. Сегодня стало известно об отставке Дэйва Льюиса с поста главного тренера.

«Я уже успел почувствовать, что такое главный тренер сборной Беларуси. Вокруг сразу столько журналистов. Работа тренера — она такая. Было принято решение, мне оказали доверие. Хотелось бы его оправдать в оставшиеся четыре матча. Конкретной задачи перед нами не поставлено, но понятно, что мы должны сохранить прописку в элитном дивизионе. Льюис пожелал удачи, больше никакого разговора с ним не было. Как смена тренера повлияет на команду? Реакция коллектива бывает разной. Будем надеяться, что изменения пойдут на пользу», — передаёт слова Пушкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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