Защитник Иван Верещагин перешёл из «Сибири» в «Металлург»

Защитник Иван Верещагин подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», информирует«инстаграм» агентской компании Шуми Бабаева. Соглашение с хоккеистом подписано на двухлетний срок.



Напомним, ранее агент игрока заявлял, что защитник желает сменить обстановку и покинуть «Сибирь». В первый день открытия рынка свободных агентов «Магнитка» сделала Верещагину официальное предложение.



В прошедшем сезоне 23-летний Верещагин сыграл в 50 матчах, набрав 22 (5+17) очка при показателе полезности «+12» и 18 минутах штрафа.

«Сибирь» и «Нефтехимик» ограбили финскую лигу. Таблица переходов КХЛ 1 мая многие слухи превратились в быль.