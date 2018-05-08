Тейлор Холл и Кори Шнайдер перенесли операции, срок восстановления — 4-5 месяцев

Сразу три хоккеиста «Нью-Джерси Дэвилз» перенесли сложные операции, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Аманда Стейн.



Нападающий Тейлор Холл перенёс операцию в связи с разрывом связок левой руки. Предполагается, что форвард будет восстанавливаться до сентября. Голкипер Кори Шнайдер был оперирован по причине повреждения хряща в левом бедре, срок восстановления — пять месяцев. Форвард Патрик Марун перенёс операцию из-за межпозвоночной грыжи, срок восстановления пока не известен.