Александр Сёмин подписал контракт с «Витязем»

Нападающий Александр Сёмин подписал контракт с подмосковным «Витязем», информирует KHL Media Team. Контракт с опытным хоккеистом подписан на один сезон и функционирует на односторонней основе.



34-летний хоккеист в прошедшем сезоне выступал в Высшей хоккейной лиге за красноярский «Сокол». Форвард длительное время выступал в НХЛ, защищая цвета «Вашингтон Кэпиталз», «Каролины Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Позже форвард перешёл в магнитогорский «Металлург», в котором отыграл два сезона и выиграл Кубок Гагарина.