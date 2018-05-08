ЧМ-2018 по хоккею: Латвия разгромила Южную Корею, это её вторая победа на ЧМ

Сборная Латвии одержала разгромную победу над командой Южной Кореи в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 5:0. Латвийская сборная выиграла два матча из трёх на турнире в Дании, Южная Корея проиграла все три игры.
Заброшенными шайбами сумели отметиться Гинтс Мейя, Рональд Кениньш, Рудольф Балцерс и Роберт Букартс, оформивший дубль. Сухой матч записал на свой счёт голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин.
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