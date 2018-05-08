Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

ЧМ-2018 по хоккею: Латвия разгромила Южную Корею, это её вторая победа на ЧМ

ЧМ-2018 по хоккею: Латвия разгромила Южную Корею, это её вторая победа на ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Латвии одержала разгромную победу над командой Южной Кореи в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 5:0. Латвийская сборная выиграла два матча из трёх на турнире в Дании, Южная Корея проиграла все три игры.

Заброшенными шайбами сумели отметиться Гинтс Мейя, Рональд Кениньш, Рудольф Балцерс и Роберт Букартс, оформивший дубль. Сухой матч записал на свой счёт голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин.

ЧМ-2018
08 мая 2018, вторник. 17:15 МСК
Южная Корея
0 : 5
0:2, 0:1, 0:2
Латвия
0:1 – Мейя (Рубинс) – 11:46 (5x5), 0:2 – Кениньш (Балцерс, Аболс) – 18:45 (5x5), 0:3 – Букартс (Карсумс, Сотниекс) – 28:22 (5x5), 0:4 – Балцерс (Индрашис, Аболс) – 41:33 (5x4), 0:5 – Букартс (Аболс, Индрашис) – 59:59 (5x4)

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018

Как русскому выжить на ЧМ в Копенгагене без доширака и водки
Если вы приехали поболеть за сборную России на чемпионат мира, но не миллионер, то эта статья для вас. И если не приехали, будет полезно.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент