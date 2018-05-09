ЧМ-2018 по хоккею: сборная Чехии одолела Швейцарию в результативном матче

Сборная Чехии в упорной борьбе одолела Швейцарию в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, игра закончилась в серии буллитов со счётом 5:4 Б.



В составе чешской сборной точные броски в свой актив записали Доминик Кубалик, Михал Моравчик, Дмитрий Яшкин и Михал Ржепик, также реализовавший победный буллит. У Швейцарии шайбы забросили Грегори Хофман, Симон Мозер и Нино Нидеррайтер, оформивший дубль.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018