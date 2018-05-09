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ЧМ-2018 по хоккею: сборная Чехии одолела Швейцарию в результативном матче

ЧМ-2018 по хоккею: сборная Чехии одолела Швейцарию в результативном матче
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Чехии в упорной борьбе одолела Швейцарию в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, игра закончилась в серии буллитов со счётом 5:4 Б.

В составе чешской сборной точные броски в свой актив записали Доминик Кубалик, Михал Моравчик, Дмитрий Яшкин и Михал Ржепик, также реализовавший победный буллит. У Швейцарии шайбы забросили Грегори Хофман, Симон Мозер и Нино Нидеррайтер, оформивший дубль.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

ЧМ-2018
08 мая 2018, вторник. 21:15 МСК
Чехия
5 : 4
1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0
Швейцария
0:1 – Нидеррайтер (Хофман) – 11:13 (5x4), 1:1 – Кубалик (Нечас) – 16:21 (5x4), 1:2 – Хофман (Андригетто, Диас) – 20:47 (5x4), 1:3 – Мозер (Вермин, Мюллер) – 22:07 (5x5), 2:3 – Моравчик (Скленичка, Гика) – 24:09 (4x4), 2:4 – Нидеррайтер (Мозер, Унтерзандер) – 27:21 (5x4), 3:4 – Яшкин (Моравчик, Нестрашил) – 27:43 (5x5), 4:4 – Ржепик (Кубалик) – 34:26 (5x5), 5:4 – Ржепик – 65:00 ( ПБ)
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