Яшкин: всегда буду русским, но играю я за сборную Чехии. Вот такое сложное дело

Форвард сборной Чехии по хоккею Дмитрий Яшкин рассказал об ожиданиях от матча чемпионата мира—2018 с командой России.
«В четверг, получается, впервые в жизни буду играть против взрослой сборной России. Если не считать Евротур последний, где у нас был состав, из которого единицы приехали на чемпионат мира. Конечно, особый матч будет для меня, надеюсь, всё хорошо кончится. Я всегда буду русским, у меня родители русские и все бабушки-дедушки, но играю я за сборную Чехии. Вот такое дело сложное, думаю, всем всё понятно», — сказал Яшкин журналистам.
Яшкин переехал в Чехию с родителями в возрасте восьми месяцев. Сборная Чехии, за которую выступает форвард, 10 мая в рамках группового этапа чемпионата мира сыграет с командой России.
День на ЧМ по хоккею: Россия громит всех и не получит усиление из НХЛ
Результаты, таблица, хайлайты — вся необходимая информация по ЧМ на текущий момент.