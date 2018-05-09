Защитники «Ак Барса» Яруллин и Абросимов возложили цветы к Вечному огню

Защитники казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин и Роман Абросимов почтили память жертв Великой Отечественной войны в 73-ю годовщину Победы. Игроки возложили цветы к Вечному огню и монументу у парка им. Горького в Казани.

«День Победы – это великий праздник. Все мы знаем, какой ценой нам досталась победа в Великой Отечественной войне. Подрастающее поколение не должно забывать о подвиге наших дедушек и бабушек. На войне в те годы погибли миллионы людей, борясь за нашу свободу. Эта боль навсегда в наших сердцах», – сказал Яруллин.

«Мы все помним о подвиге нашего народа – кто-то из уроков истории, кто-то по рассказам бабушек и дедушек. Но события тех лет навсегда в нашей памяти. Благодаря подвигу того поколения сейчас мы спокойно смотрим на мирное небо над головой. Дай бог всем нам не увидеть никогда войны. А память о героических сражениях наших предков с нами навсегда», – добавил Абросимов.