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КХЛ назвала топ-10 голов минувшего плей-офф

КХЛ назвала топ-10 голов минувшего плей-офф
Хоккей / КХЛ

Официальный канал Континентальной хоккейной лиги в YouTube опубликовал топ-10 голов розыгрыша плей-офф сезона-2017/18.

10) Ээли Толванен («Йокерит»);

9) Станислав Галиев («Ак Барс»);

8) Павел Дацюк (СКА);

7) Кирилл Капризов (ЦСКА);

6) Иржи Секач («Ак Барс»);

5) Линус Умарк («Салават Юлаев);

4) Максим Чудинов и Семён Кошелев («Авангард);

3) Джастин Азеведу и Антон Ландер («Ак Барс);

2) Кирилл Капризов и Михаил Григоренко (ЦСКА);

1) Виталий Кравцов («Трактор»).

Видео также можно посмотреть на официальном YouTube-канале КХЛ.

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