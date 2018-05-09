КХЛ назвала топ-10 голов минувшего плей-офф

Официальный канал Континентальной хоккейной лиги в YouTube опубликовал топ-10 голов розыгрыша плей-офф сезона-2017/18.
10) Ээли Толванен («Йокерит»);
9) Станислав Галиев («Ак Барс»);
8) Павел Дацюк (СКА);
7) Кирилл Капризов (ЦСКА);
6) Иржи Секач («Ак Барс»);
5) Линус Умарк («Салават Юлаев);
4) Максим Чудинов и Семён Кошелев («Авангард);
3) Джастин Азеведу и Антон Ландер («Ак Барс);
2) Кирилл Капризов и Михаил Григоренко (ЦСКА);
1) Виталий Кравцов («Трактор»).
Видео также можно посмотреть на официальном YouTube-канале КХЛ.
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