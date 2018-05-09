Жамнов: будем выбирать между Бывальцевым и Береглазовым? Рано об этом говорить

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал об игроках, которых сборная России по хоккею дозаявила на чемпионат мира—2018.



«Состояние у Гусева нормальное, лучше. У него первая тренировка со всеми, до этого он тренировался с неиграющим составом. Его состояние даёт положительный результата в плане того, что мы его заявляем. Завтра будем принимать решение по игре. Пока тяжело говорить, в каком сочетании его вижу. Посмотрим. Ещё раз говорю, мы дозаявили трёх игроков – Сорокин, Сошников и Гусев. Пока решили оставить одно место в заявке. Будем ли выбирать между Бывальцевым и Береглазовым? Будем смотреть. Рано об этом говорить, давайте сконцентрируемся на этих игроках», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России по хоккею дозаявила Гусева, Сорокина и Сошникова на ЧМ-2018