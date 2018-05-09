Чехия — Россия: Давид Риттих сыграет в воротах чехов, Францоуз — в запасе

Тренерский штаб сборной Чехии по хоккею объявил стартового голкипера на предстоящий матч чемпионата мира—2018 с командой России.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Ворота чехов будет защищать Давид Риттих, сыгравший один матч на текущем мировом первенстве (88,9% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 3,06). Павел Францоуз, выходивший на лёд в двух встречах, останется в запасе.

«Францоуз играет в КХЛ, поэтому российские игроки его хорошо знают. Это одна из основных причин, почему мы приняли решение поставить в ворота Риттиха», — сказал ассистент главного тренера сборной Чехии Иржи Калоус.

Завтра, 10 мая, подопечные Ильи Воробьёва сыграют с командой Чехии, начало встречи запланировано на 21:15 мск.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»