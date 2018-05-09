Швейцария — Беларусь: составы команд на матч чемпионата мира — 2018

Сборные Швейцарии и Беларуси назвали составы на очный матч чемпионата мира по хоккею в группе А, начало встречи в Копенгагене запланировано на 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию первого матча Сергея Пушкова на посту исполняющего обязанности главного тренера белорусской команды после отставки Дэвида Льюиса.
Состав сборной Швейцарии:
Берра (Дженони);
Мюллер — Диас, Мозер — Корви — Нидеррайтер;
Кукан — Унтерзандер, Майер — Вермин — Андригетто;
Фрик — Фора, Хофман — Хас — Шервай;
Риа — Род — Шеппи; Дженацци, Бальтисбергер.
Состав сборной Беларуси:
Карнаухов (Трус);
Воробей — Денисов, Плэтт — Шарангович — Ленгле;
Коробов — Дюков, Матерухин — Ковыршин — Павлович;
Лисовец — Хенкель, Гаврус — Развадовский — Кислый;
Левша — Китаров — Дрозд; Фальковский, Демков.