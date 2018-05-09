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ЧМ-2018: 200 тыс. человек посетили матчи турнира в стартовые пять дней

ЧМ-2018: 200 тыс. человек посетили матчи турнира в стартовые пять дней
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Около 200 тыс. человек посетили матчи чемпионата мира по хоккею в Дании по итогам первых пяти дней.

«Мы поражены поддержкой зрителей на обеих аренах. Естественно, датские фанаты купили большую часть билетов на матчи в Хернинге, а в Копенгагене было хорошее сочетание болельщиков из стран, команды которых играют в этом городе. В частности, было много шведов, а также чехов. Почти 7 тысяч болельщиков из Чехии приехали в Копенгаген в субботу на матч с командой Словакии», — сказал президент Датской хоккейной ассоциации Хенрик Бах Нильсен.

Рекорд посещаемости принадлежит мировому первенству 2015 года в Праге и Остраве – тогда матчи собрали 741 690 человек.

Как русскому выжить на ЧМ в Копенгагене без доширака и водки
Если вы приехали поболеть за сборную России на чемпионат мира, но не миллионер, то эта статья для вас. И если не приехали, будет полезно.
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