ЧМ-2018: 200 тыс. человек посетили матчи турнира в стартовые пять дней

Около 200 тыс. человек посетили матчи чемпионата мира по хоккею в Дании по итогам первых пяти дней.

«Мы поражены поддержкой зрителей на обеих аренах. Естественно, датские фанаты купили большую часть билетов на матчи в Хернинге, а в Копенгагене было хорошее сочетание болельщиков из стран, команды которых играют в этом городе. В частности, было много шведов, а также чехов. Почти 7 тысяч болельщиков из Чехии приехали в Копенгаген в субботу на матч с командой Словакии», — сказал президент Датской хоккейной ассоциации Хенрик Бах Нильсен.



Рекорд посещаемости принадлежит мировому первенству 2015 года в Праге и Остраве – тогда матчи собрали 741 690 человек.