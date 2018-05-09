Голкипер «Виннипега»: в преддверии седьмого матча с «Нэшвиллом» многие вымотаны

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк рассказал об ожиданиях от седьмого матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (3-3).



«Конечно, многие парни вымотаны и усталость навалилась на плечи. Но это значит только то, что мы выкладываемся до конца, сражаемся в каждой смене, проводим с пользой каждую секунду на льду. Каждый вносит в общее дело всё, что у него есть», — сказал Хеллебайк в интервью официальному сайту НХЛ.

Решающий матч серии состоится 11 мая, начало встречи запланировано на 3:00 мск.