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Сборная Дании нанесла поражение Финляндии в матче чемпионате мира–2018

Сборная Дании нанесла поражение Финляндии в матче чемпионате мира–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Дании выиграла матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в её стране. Во встрече группы B в Херинге хозяева турнира переиграли команду Финляндии со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Для датчан эта победа стала второй на турнире в четырёх матчах. Финны потерпели первое поражение на нынешнем чемпионате мира.

Заброшенными шайбами в составе финнов отметились Себастьян Ахо и Микаэль Гранлунд. Датчанам победу принесли точные броски Франса Нильсена, Оливера Бьёркстранда и Никласа Хардта.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2018
09 мая 2018, среда. 21:15 МСК
Финляндия
2 : 3
0:0, 1:2, 1:1
Дания
0:1 – Нильсен (Йенсен, Бёдкер) – 32:28 (5x4), 1:1 – Ахо (Терявяйнен, Гранлунд) – 34:33 (5x4), 1:2 – Бьёркстранд (Лауридсен, Бёдкер) – 37:10 (5x5), 2:2 – Гранлунд (Койвисто, Нутиваара) – 55:50 (5x5), 2:3 – Хардт (Бёдкер, Нильсен) – 58:01 (5x4)
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