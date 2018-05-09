Сборная Дании нанесла поражение Финляндии в матче чемпионате мира–2018

Сборная Дании выиграла матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в её стране. Во встрече группы B в Херинге хозяева турнира переиграли команду Финляндии со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Для датчан эта победа стала второй на турнире в четырёх матчах. Финны потерпели первое поражение на нынешнем чемпионате мира.



Заброшенными шайбами в составе финнов отметились Себастьян Ахо и Микаэль Гранлунд. Датчанам победу принесли точные броски Франса Нильсена, Оливера Бьёркстранда и Никласа Хардта.

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