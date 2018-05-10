Величкин: Антипин-старший ведёт работу по Антипину-младшему, вопрос открыт

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал селекционную политику клуба и ответил на вопрос о возможности возвращения из НХЛ воспитанников «Магнитки» Виктора Антипина и Николая Кулёмина.

«Я скажу так: селекционную политику клуба ведёт Виктор Козлов — в тесной связи с Владимиром Антипиным (тренер «Металлурга» по работе с резервным составом. — Прим. «Чемпионата»). Все детали этой селекционной работы сообщаются главному тренеру Яндачу.

Возвращение в команду Виктора Антипина? Буду немногословен и осторожен. Антипин-старший ведёт работу по Антипину-младшему, на данном этапе вопрос открыт.

Кулёмин? Всё то же самое. Работаем. Делаем всё возможное. Верим», — цитирует Величкина Russia-Hockey.