АХЛ: голкипер «Лихай-Вэлли» Алекс Лайон отразил 94 броска в матче с «Шарлотт»

Четвёртая игра четвертьфинальной серии Кубка Колдера между «Лихай-Вэлли Фантомс» и «Шарлотт Чекерс» (2:1 ОТ, 3-1 в серии) стала самой продолжительной в истории Американской хоккейной лиги.

Для выявления победителя командам потребовалось провести пять овертаймов, в общей сложности матч продолжался 146 минут 48 секунд. Победный бросок на счету нападающего «Лихай-Вэлли» Алекса Крушельниски. Голкипер «Фантомс» Алекс Лайон отразил 94 броска.

В нынешнем плей-офф американский вратарь выиграл 5 матчей из 6, отражая 95,8% бросков и пропуская 1,56 шайбы за игру.