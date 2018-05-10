Турнирное положение в группе В: Дания может выйти в 1/4 с третьего места

Сегодня, 10 мая, в Хернинге состоятся очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. В первом матче померятся силами сборные США и Латвии, а во второй игре команда Канады встретится со сборной Норвегии.

После поражения сборной Финляндии во встрече с командой Дании турнирное положение в группе В приобрело запутанный вид. Подопечные Лаури Марьямяки сохранили за собой первое место (9 очков в 4 матчах), но по потерянным очкам команды США и Канады расположены лучше. Сборная Джеффа Блэшилла имеет на своём счету 8 очков в 3 играх, а команда Билла Питерса — 7 баллов после 3 матчей. В свою очередь сборная Дании вышла на четвёртое место с 5 очками в 4 матчах. При этом подопечным Янне Карлссона осталось провести матчи со сборными Норвегии, Южной Кореи и Латвии. Во всех этих играх датская сборная выглядит фаворитом, таким образом, хозяева турнира сохраняют шансы на выход в плей-офф с третьего места.

Во вторую четвёрку входят сборные Германии, Латвии, Норвегии и Южной Кореи, которая является главным кандидатом на вылет из элитного дивизиона.

Турнирное положение в группе B на ЧМ-2018 по хоккею Фото: «Чемпионат»