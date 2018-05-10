Турнирное положение в группе А: Чехии нужно догонять Россию и Швейцарию

Сегодня, 10 мая, в Копенгагене состоятся очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. В первом матче померятся силами сборные Словакии и Франции, а во второй игре команда России встретится со сборной Чехии.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

После шести игровых дней лидерство в группе А захватила сборная Швеции (12 очков в 4 матчах), второе место занимает команда России (9 очков в 3 играх), следом располагается сборная Швейцарии, также имеющая 9 очков, но после 4 матчей. Последнюю строчку, дающую право сыграть в четвертьфинале, занимает команда Чехии (4 очка в 3 играх). Подопечным Йозефа Яндача нужна победа в основное время, чтобы сохранить шансы выйти в плей-офф не с четвёртого места и избежать встречи с победителем группы B.

Напомним, команда, которая займёт последнее место в группе, покинет элитный дивизион. На данный момент на восьмом месте располагается команда Беларуси, отставая на 1 очко от сборной Австрии.

Турнирное положение в группе A на ЧМ-2018 по хоккею Фото: «Чемпионат»