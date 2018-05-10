СКА заключил новый контракт с защитником Патриком Херсли, информирует официальный сайт санкт-петербургского клуба. Контракт рассчитан на один сезон.

Херсли играет в СКА с сезона-2016/17, в составе петербургского клуба стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России, а также завоевал бронзовые медали чемпионата страны и Кубок Континента. В прошедшем сезоне защитник в общей сложности провёл за СКА 56 игр, набрав в них 40 (15+25) очков при показателе полезности «+25».

Также по итогам минувшего регулярного чемпионата шведский хоккеист стал лучшим снайпером КХЛ среди защитников и занял второе место в списке защитников-бомбардиров.