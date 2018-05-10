Голубев: были предложения из «Рейнджерс», но не захотел ехать в НХЛ

Нападающий «Амура» Денис Голубев рассказал, почему после победного молодёжного чемпионата мира 2011 года не поехал в НХЛ.

«Были после того чемпионата предложения от «Нью-Йорк Рейнджерс» пройти летний лагерь. Но здесь у меня был контракт, начинались летние сборы, и я особо сам не хотел ехать. У меня никогда не было особой мечты играть за океаном. Плюс звали без драфта, условия были не особо понятные.

Может быть, и стоило поехать, но сейчас об этом уже поздно жалеть. Перед новым годом было предложение из фарм-клуба «Монреаль Канадиенс» в АХЛ. Соглашение предполагалось одностороннее, но можно было в любой момент подписать контракт с клубом НХЛ, если бы оттуда поступило предложение. Тренеры из штаба «Лаваля» приезжали на летний тренинг кэмп в Сочи, где я два раза тренировался, видимо, заметили меня там. Но мы с девушкой решили, что остаться в России будет лучше», — цитирует Голубева «Спорт Бизнес Онлайн».